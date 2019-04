25 Aprile: aree archeologiche e mostre in Abruzzo

Aree archeologiche e mostre per il lungo ponte festivo in Abruzzo, aperte al pubblico grazie alla collaborazione tra Soprintendenza, Comuni, Associazioni culturali e Cooperative.

A Chieti sabato 27 aprile è possibile visitare la via Tecta: un tratto della città sotterranea per scoprire l'articolato e sistema idrico dell'antica Teate; i visitatori saranno accompagnati dallo Speleoclub di Chieti, previo prenotazione allo 0871 331079. Domenica 28 aperte le Terme romane di Teate con visite guidate a partire dalle 11 accompagnati dall'associazione Mnemosyne prenotando al 3384425880.

A Teramo visite alla domus romana con mosaici di Largo S.Anna grazie all'Amministrazione Comunale fino al 5 maggio (ww.comune.teramo.it/).

A Sulmona Palazzo dell'Annunziata mostra archeologica "Futuro anteriore", dove fino al 18 agosto si ammira la domus di Arianna e i reperti dello scavo di piazza Tommasi a Sulmona; gioielli in oro provenienti dalla necropoli di Celano e risalenti al I - III secolo dopo Cristo; i corredi tombali delle recenti ricerche archeologiche di Crecchio, dove le oltre 100 tombe testimoniano una necropoli del V - IV secolo avanti Cristo che, per importanza e sistematicità, si avvicinano a quelle di Alfedena, Fossa, Bazzano e Campovalano. Da martedì a domenica: 9-13 15,30-18,30 info:0864210216-086453276.

A San Benedetto dei Marsi domenica 28 aprile dalle 10 alle 13 apertura della domus romana dell'antica città di Marruvium in collaborazione con l'Amministrazione comunale. A Moscufo in provincia di Pescara la mostra archeologica "Moscufo 2500 anni di storia" espone per la prima volta al pubblico tre tombe italiche del V secolo avanti Cristo dalla necropoli scavata nel 2008 in via Petrarca, presso il "Frantoio delle idee"; in collaborazione con l'Amministrazione Comunale. Info 085 97913.

"Grazie alla sinergia con le Amministrazioni Comunali e la collaborazione di Associazioni e Cooperative culturali - afferma la soprintendente Rosaria Mencarelli - riusciamo a mostrare la ricchezza del patrimonio culturale abruzzese".