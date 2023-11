59enne Dona Cuore, Fegato e Cornee per Salvare Vite a Bari, Roma e L'Aquila

Nella serata di ieri, presso l'ospedale di Vasto, sono stati prelevati cuore, fegato, reni e cornee da un uomo di 59 anni, giunto in ospedale in stato comatoso a causa di un'emorragia cerebrale massiccia. Il Pronto Soccorso aveva diagnosticato l'impossibilità di trattare chirurgicamente il caso, conducendo il paziente in Rianimazione.

Nonostante le cure, il paziente non ha mostrato miglioramenti, culminando nella dichiarazione di morte cerebrale lunedì. Successivamente, è stato avviato il processo di accertamento per la donazione di organi, che è stato prontamente accettato dai familiari. Il Centro Trapianti dell’Aquila è stato attivato per coordinare il prelievo degli organi, destinati a Bari (cuore), Roma (fegato) e L'Aquila (reni e cornee).

Giuseppina Gallo, Direttore della Rianimazione di Vasto, esprime un sentito ringraziamento al figlio del paziente, un giovane di poco più di vent'anni, per la sua generosa decisione di consentire il prelievo degli organi. Questo atto di altruismo assume un significato simbolico, specialmente considerando che da anni non venivano eseguiti prelievi d'organo in questo ospedale. Gallo spera che questo episodio sensibilizzi l'opinione pubblica sull'importanza della donazione e sull'apporto significativo che ciascuno può offrire per salvare altre vite.