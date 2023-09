6mila Euro di Multe a Due Pescherecci Furbetti Beccati dalla Guardia Costiera.

Nell'ambito di un'imponente campagna di vigilanza per monitorare le attività di pesca sottocosta, gli agenti dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova hanno recentemente sanzionato i comandanti di due pescherecci. Questi controlli serrati hanno preso forma lungo la giurisdizione costiera, con l'obiettivo di garantire la legalità nelle operazioni di pesca.

L'azione di vigilanza è stata basata su analisi dei dati raccolti dai moderni sistemi utilizzati dalla Capitaneria di Porto/Guardia Costiera. Questi dati includono informazioni sulla posizione, la velocità e la rotta delle imbarcazioni, consentendo di individuare eventuali attività di pesca professionale effettuate in zone proibite.

Il primo peschereccio oggetto di sanzione è stato sorpreso mentre operava nella zona della pineta di Mazzarosa, all'interno della Riserva del Borsacchio nel Comune di Roseto degli Abruzzi. La sua posizione si trovava a soli 100 metri dalla costa, ben al di sotto del limite minimo consentito di 0,3 miglia nautiche (circa 550 metri) dalla costa. Il secondo peschereccio, invece, operava nelle acque al confine tra i comuni di Giulianova e Tortoreto, a circa 200 metri dalla costa.

Entrambi i pescherecci sono stati sanzionati per "pescare in zone vietate dalle normative europee e nazionali vigenti" e per aver navigato in una zona riservata alla balneazione durante la stagione balneare. Queste violazioni hanno portato all'applicazione di quattro sanzioni amministrative pecuniarie, per un importo totale di 6.066 euro, e alla decurtazione di 6 punti dalla licenza di pesca del comandante dell'unità, in quanto si trattava di "infrazioni gravi" alle normative dell'Unione Europea in materia di pesca professionale.

L'attività di controllo costante svolta dalla Guardia Costiera mira a proteggere le risorse ittiche e l'ambiente marino, oltre a reprimere comportamenti illeciti. Questo impegno è volto anche a tutelare gli operatori della pesca professionale che operano nel rispetto delle leggi vigenti.