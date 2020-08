726esima Perdonanza, oggi apertura della Porta Santa e inizio Giubileo

Perdonanza Celestiniana, alle 16,45 di oggi inizieranno le manifestazioni che culmineranno nell’apertura della Porta Santa della basilica di Santa Maria di Collemaggio, il momento più solenne che segna l’inizio del Giubileo, indulgenza concessa da Papa Celestino V con la Bolla del 1294 e che durerà fino alle 20 di domani sera 29 agosto.

I 250 figuranti dei gruppi storici del territorio aquilano e della provincia dell’Aquila si disporranno in costume su un lato di viale di Collemaggio. Nel rispetto delle normative di contenimento del contagio covid-19, dei piani di sicurezza e delle disposizioni delle autorità competenti,

Lo svolgimento. Alle 18.15 comincerà il trasporto della Bolla del Perdono (più esattamente, dell’astuccio in cui per secoli è stato custodito il prezioso documento papale).

Il sindaco Pierluigi Biondi percorrerà viale di Collemaggio, partendo dall’incrocio con viale Crispi, insieme il presidente del Consiglio comunale, Roberto Tinari, con la Dama della Bolla, il Giovin Signore, la Dama della Croce, due carabinieri di scorta in alta uniforme e l’araldo civico che porta il gonfalone storico dell’Aquila. Arrivato sul palco antistante la basilica, il Primo Cittadino leggerà la Bolla del Perdono.

Alle 19 inizierà la Santa Messa Stazionale e alle 20 il cardinale Matteo Maria Zuppi aprirà la Porta Santa della basilica di Collemaggio, dando inizio al giubileo aquilano, il primo della storia.

L’accesso alla Porta Santa sarà libero per tutti, ricordando che il numero massimo delle persone che potrà stazionare all’interno della basilica è di 200; dovrà essere seguito un percorso obbligato che porta davanti alla Bolla esposta e al mausoleo del Papa Santo Celestino V.

LA Basilica resterà per tutto la notte e il giorno successivo fino alle 20 del 29 agosto, quando sarà chiusa a Porta Santa.

Il programma religioso (a cura dell’ufficio Comunicazioni sociali dell’Arcidiocesi dell’Aquila), prevede:

La Santa Messa Stazionale delle ore 19, con il rito di apertura della Porta Santa, sarà presieduta da Sua Eminenza il Sig. Cardinale Matteo ZUPPI, Arcivescovo Metropolita di Bologna e concelebrata da Sua Eminenza il sig. Cardinale Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo Metropolita dell’Aquila, dai Vescovi suffraganei delle diocesi di Avezzano e Sulmona-Valva, dal vescovo di Ascoli Piceno mons. Giovanni D'Ercole, dal Nunzio apostolico Orlando Antonini e dall’arcivescovo emerito mons. Giuseppe Molinari,

La Liturgia sarà animata dal Coro Diocesano Giovanile San Massimo. La Santa Messa sarà trasmessa in diretta sull’emittente TV2000.

Alle ore 22 è prevista la Perdonanza dei Giovani, degli Scout, delle Aggregazioni laicali e degli Operatori pastorali. Sarà celebrata una Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza Mons. Lorenzo LEUZZI, Vescovo di Teramo-Atri. La Liturgia sarà animata dai rappresentanti dei Giovani dell’Arcidiocesi.

Alle ore 23 “VEGLIA NELLA NOTTE” della Perdonanza fino alle 01.00 a cura del Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile e Vocazionale.

Durante le 24 ore del giubileo della Perdonanza ci sarà la possibilità di confessarsi nei gazebo posti all’ingresso del Parco del Sole (a sinistra della basilica- secondo ingresso Parco del Sole)

Per ottenere l’indulgenza, per se stessi o per un defunto, occorre: 1. visitare la Basilica tra i Vespri del 28 e i Vespri del 29 agosto e recitare il Credo, il Padre nostro, l’Ave Maria, il Gloria al Padre, secondo le intenzioni del Sommo Pontefice; 2. accostarsi alla Confessione sacramentale e alla Comunione Eucaristica (nello stesso giorno oppure negli otto giorni precedenti o seguenti).

I fedeli sono tenuti a rispettare le indicazioni dei volontari riguardanti le misure anti Covid-19 e a munirsi di mascherina.

I fedeli ammessi alla celebrazione del 28 presieduta dal cardinale Zuppi delle ore 19 dovranno dotarsi, come detto, di braccialetto verde. Per le altre messe, invece, non sarà necessario il braccialetto ma bisognerà rispettare le indicazioni degli addetti alla sicurezza.

I fedeli ammessi alle messe saranno in tutto ottomila, 1000 per ciascuna delle 8 celebrazioni che si susseguiranno fino alla chiusura della Porta Santa, la sera del 29 agosto.