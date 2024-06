Acqua a singhiozzo, il Comune attiva le autobotti

Sospensioni idriche a Chieti, il Comune corre ai ripari con le autobotti. Per alleviare i disagi causati dalle interruzioni del flusso idrico disposte dall'Aca, l'amministrazione comunale ha attivato un servizio di distribuzione di acqua potabile tramite autobotti nelle zone interessate.

Le prossime sospensioni

Le prossime sospensioni dell'erogazione idrica sono previste per:

Dalle 22:30 di domani, 4 giugno, alle 6:00 del 5 giugno

Dalle 22:30 del 7 giugno alle 6:00 dell'8 giugno

Le zone interessate sono: Chieti città alta, Tricalle, Filippone, Levante, Madonna del Freddo e Colle Marcone.

Il commento del sindaco Ferrara

"Ci siamo mossi, pur non avendone la diretta competenza, perché ogni giorno riceviamo segnalazioni e reclami da parte della cittadinanza colpita dalle sospensioni disposte dall'Aca", ha dichiarato il sindaco Diego Ferrara. "Ci rendiamo conto della difficoltà della situazione, ma non possiamo non rilevare che l'articolazione delle sospensioni sta causando un disagio maggiore di quello prevedibile in varie zone della città".

Un servizio essenziale

Ferrara ha sottolineato l'importanza di un servizio come l'erogazione idrica, "che scandisce la vita di ognuno, sia per ragioni alimentari sia igieniche e che, per tutti, ma soprattutto per i soggetti più vulnerabili, è determinante".

L'intervento della Prefettura

La situazione ha spinto la Prefettura a convocare un tavolo dedicato per affrontare il problema.

Le autobotti come soluzione tampone

L'intervento delle autobotti rappresenta una soluzione tampone per alleviare i disagi causati dalle sospensioni idriche. Il Comune invita i cittadini a programmare con attenzione le proprie scorte d'acqua e a consultare il sito web dell'Aca per gli aggiornamenti sulle sospensioni.