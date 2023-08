Addio a Giandonato Morra: Si Spegne un Protagonista della Politica Locale

La politica locale si unisce in lutto per la prematura scomparsa di Giandonato Morra, figura di spicco nell'ambito amministrativo e politico. L'ex assessore sia a livello comunale che regionale, candidato sindaco e difensore civico, si è spento a 64 anni a causa di una grave malattia. La sua assenza è un vuoto avvertito non solo in ambito politico ma nell'intera comunità.

La carriera di Giandonato Morra ha segnato tappe importanti nella politica teramana e regionale. Giunto inizialmente dalla Puglia come studente di Giurisprudenza, ha abbracciato la professione di avvocato e ha dedicato gran parte del suo impegno alla scena politica, specie nell'area di destra. La sua serietà e coerenza hanno guadagnato rispetto sia tra le fila del suo schieramento che da parte degli esponenti di altre fazioni politiche.

Dopo un ruolo di rilievo come assessore regionale ai Trasporti, Morra ha intrapreso la sfida per la carica di sindaco di Teramo nel 2018. Benché il suo impegno fosse apprezzato, è stato sconfitto al ballotaggio da Gianguido D'Alberto. La sua dedizione al servizio pubblico è culminata con l'incarico di Difensore Civico Regionale, che ha ricoperto prima di essere colpito dalla malattia.

La città e la politica locale piangono la perdita di Giandonato Morra, il cui contributo e impegno hanno lasciato un segno indelebile nell'arena politica teramana. La sua memoria continuerà a vivere attraverso il suo lavoro e il suo impegno a favore della comunità.