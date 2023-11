Addio al Maestro della Cucina: Chef Vittorio Saccone, L'Icona tra Roma e Londra

Il mondo della gastronomia piange la scomparsa di un'icona, il celebre chef Vittorio Saccone, deceduto a Roma all'età di 86 anni. Saccone, uno dei cuochi più innovativi di Villa Santa Maria, nella provincia di Chieti, ha lasciato un segno indelebile nella cucina italiana e non solo. La notizia è stata diffusa dalla onlus 'Antonio Falconio', un'organizzazione proveniente dalla sua terra d'origine, patria di rinomati cuochi.

"Addio a Vittorio Saccone, chef con la C maiuscola," dichiara la onlus, "Ha portato con dignità il nome di Villa Santa Maria e dell'Abruzzo in tutto il mondo culinario."

Dal 1960 fino alla fine degli anni '90, Saccone ha legato il suo nome al prestigioso Grand Hotel Excelsior di Roma, dirigendo con maestria le cucine. Oltre a questa prestigiosa tappa, ha anche diretto le cucine di rinomati hotel e ristoranti in Italia e all'estero, con un ruolo di spicco alla guida della cucina dell'Harry's Bar di Londra.

La onlus Falconio, dedicata a un altro grande chef scomparso, ha elogiato il contributo di Saccone come un faro per i colleghi contemporanei e le generazioni più giovani. La commissione di valutazione, di cui faceva parte Saccone, annualmente selezionava gli allievi meritevoli degli istituti alberghieri, offrendo loro borse di studio per il perfezionamento professionale. La sua perdita è un colpo duro per l'intero settore culinario.

I funerali del maestro Saccone si terranno a Villa Santa Maria domani, 4 novembre, alle ore 15, un commiato toccante per uno dei giganti della cucina italiana.