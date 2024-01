Addio al "Signore del Jazz" Valter Colasante: Il Promotore Musicale che Ha Segnato l'Abruzzo

Scompare a 67 anni il creatore di Muntagninjazz, lasciando un vuoto nella vita culturale del centro Abruzzo

Nelle prime luci dell'alba, la comunità di Introdacqua piange la scomparsa di Valter Colasante, noto come il "signore del jazz". A 67 anni, il musicista e promotore di grandi iniziative è deceduto nella sua abitazione, dopo un coraggioso anno di lotta contro una malattia.

Colasante, figura di rilievo nella scena musicale e culturale dell'Abruzzo, ha lasciato un'impronta indelebile negli ultimi due decenni. Nel 2006, ha dato vita a Muntagninjazz, un festival musicale ambientato nei suggestivi borghi dell'Abruzzo interno. L'evento ha riscosso tanto successo da generare anche una versione invernale, Muntagninjazz Winter. Personalità di grande spessore, Colasante ha attirato a Sulmona, grazie al suo impegno, rinomati artisti come Nicola Piovani, Stefano Bollani e Gino Paoli, contribuendo in modo significativo alla diffusione della cultura musicale nella regione.

Nell'estate scorsa, il sindaco di Sulmona, Gianfranco Di Piero, aveva omaggiato Colasante consegnandogli una targa di riconoscimento a nome della città. Il gesto premiava l'intuizione felice di Colasante con l'evento "Piano piano" per Sulmona, una kermesse musicale che anima il centro storico del capoluogo peligno per tre giorni.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato una profonda commozione, espressa anche attraverso i canali social del Comune. "Il sindaco Gianfranco Di Piero e l'Amministrazione partecipano con sincera commozione al lutto per la scomparsa di Valter Colasante", si legge nella pagina Facebook del Comune. "È stato sapiente stimato e appassionato organizzatore degli eventi del Muntagninjazz. Persona di non comuni doti umane ha segnato positivamente la vita culturale e civile della Città. Una grande perdita per Sulmona e per il territorio".