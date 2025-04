Adescata online e aggredita: 14enne violentata in un capannone abbandonato

Una ragazza di 14 anni è stata adescata online da un 21enne, che l'ha aggredita e violentata in un capannone abbandonato a Busto Arsizio; arrestato in flagranza.

Una ragazza di 14 anni è stata vittima di una grave aggressione a Busto Arsizio, in provincia di Varese, da parte di un 21enne residente a Rozzano. I due si erano conosciuti attraverso un social network, dove l'uomo aveva instaurato un rapporto di fiducia con la giovane.​

Lunedì 14 aprile, i due si sono incontrati per la prima volta. Dopo una breve passeggiata, l'uomo ha condotto la ragazza in un capannone abbandonato nei pressi della stazione ferroviaria di via Vercelli, un'area isolata e priva di sorveglianza. È qui che l'uomo ha perpetrato un'aggressione fisica e sessuale nei confronti della minore.​

Le grida disperate della vittima hanno attirato l'attenzione di una residente della zona, che ha prontamente allertato il numero di emergenza 112. Gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti rapidamente, sorprendendo l'aggressore in flagranza di reato. Nonostante la forte resistenza opposta dall'uomo, l'intervento di una seconda pattuglia ha permesso di immobilizzarlo e trarlo in arresto.​

La giovane, in evidente stato di shock e con ferite multiple, è stata trasportata d'urgenza al Pronto Soccorso, dove i medici hanno riscontrato lesioni tali da richiedere una prognosi di 50 giorni. L'aggressore è stato condotto in carcere, dove rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria.​

Il caso ha suscitato profonda indignazione nell'opinione pubblica e tra le forze politiche. La deputata Laura Ravetto ha richiesto l'applicazione del massimo della pena per l'aggressore, sottolineando la necessità di affrontare con decisione simili episodi di violenza.​