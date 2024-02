Aggressioni negli ospedali: Vertice in Prefettura a L'Aquila

La recente ondata di violenze negli ospedali ha scosso la comunità medica, portando alla convocazione di un vertice urgente presso la Prefettura a L'Aquila. La situazione è stata definita "non più tollerabile" dalla Fp Cgil, che ha esortato alla definizione di protocolli stringenti per garantire la sicurezza del personale sanitario.

Il vertice, presieduto dal prefetto Giancarlo Di Vincenzo, ha visto la partecipazione di rappresentanti delle forze dell'ordine e del direttore generale della Asl, Ferdinando Romano. Si è discusso sulla necessità di stabilire linee guida chiare per disciplinare gli incontri tra il personale sanitario e l'utenza, sia nei pronto soccorso che nei reparti ordinari, al fine di assicurare la piena incolumità degli operatori.

Nell'ultimo periodo si sono registrati tre gravi episodi di violenza negli ospedali della provincia. Due di essi si sono verificati nel nosocomio di Avezzano, dove il marito di una paziente ha aggredito il personale medico del pronto soccorso e un individuo in stato di alterazione ha causato danni materiali e ha attaccato forze dell'ordine e guardie giurate. L'ultimo incidente risale a sabato scorso, quando un uomo sotto l'effetto di droghe ha brutalmente aggredito una psichiatra presso l'ospedale dell'Aquila, causandole la frattura del femore. La dottoressa è stata sottoposta a intervento chirurgico oggi stesso.

La Fp Cgil Abruzzo Molise ha espresso solidarietà alla dottoressa vittima dell'aggressione, sottolineando che le situazioni di conflitto sono purtroppo all'ordine del giorno per chi opera in ambito ospedaliero. L'organizzazione sindacale ha richiesto un aumento del personale e la presenza stabile di forze dell'ordine all'interno degli ospedali, sottolineando che la sicurezza del personale non può essere messa a rischio. Ha inoltre ribadito l'importanza che i protocolli per gestire le aggressioni trovino piena applicazione nella routine della gestione del Servizio Sanitario Nazionale, in tutte le sue articolazioni.