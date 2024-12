Albero crolla su auto in sosta: traffico paralizzato

Paura in via Porta Romana: vetture danneggiate e intervento dei vigili per la messa in sicurezza.

Un grosso albero è improvvisamente crollato ieri su due automobili parcheggiate in via Porta Romana a Sulmona, provocando momenti di apprensione e danni significativi. Una Fiat Sedici e una Ford, entrambe appartenenti a residenti della zona, sono state colpite dal tronco caduto dalla parete rocciosa che costeggia la strada.

La Fiat Sedici ha subito danni ingenti, con il parabrezza completamente sfondato dall’impatto, mentre la Ford è stata solo lievemente danneggiata. L’incidente, avvenuto in una zona frequentemente utilizzata per il parcheggio, ha attirato l’attenzione dei residenti e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Sulmona per mettere in sicurezza l’area e rimuovere il tronco.

Contestualmente, è intervenuta anche la polizia locale per valutare i danni e verificare eventuali responsabilità. La caduta dell’albero ha provocato disagi alla viabilità, con rallentamenti del traffico per circa mezz’ora. Al momento, non sono stati segnalati feriti, ma l’episodio ha acceso i riflettori sulla necessità di controlli più frequenti sulla stabilità degli alberi lungo le strade cittadine, soprattutto in zone soggette a fenomeni di erosione naturale.

Alcuni testimoni hanno riferito che l’albero, apparso già inclinato negli ultimi giorni, potrebbe aver ceduto a causa dell’usura del terreno e delle condizioni atmosferiche. Le autorità locali stanno ora esaminando le condizioni del resto della vegetazione nell'area per prevenire ulteriori situazioni pericolose.