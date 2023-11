Allarme nel quartiere Santa Rita a Lanciano: Foto sospetta davanti alla scuola alimenta psicosi

Nel cuore del quartiere Santa Rita a Lanciano, l'allarme è scattato questa mattina in seguito a un post sui social che segnalava la presenza di individui sospetti davanti alla scuola d'Annunzio. La diffusione della notizia ha generato una reazione a catena, portando Carabinieri e Polizia ad intensificare i controlli di sicurezza in prossimità di tutte le scuole cittadine.

Parallelamente, un episodio di aggressione ha coinvolto un cittadino indiano, residente nella zona, che è stato presunto erroneamente come la figura ripresa nella foto segnalata. Due individui non identificati lo hanno attaccato, suscitando ulteriori tensioni nell'area.

Le forze dell'ordine stanno attualmente svolgendo indagini approfondite per risalire all'autore del post sui social. Non è esclusa la possibilità di contestare il reato di procurato allarme, dato che la segnalazione non circostanziata ha generato confusione e preoccupazione nella comunità locale.