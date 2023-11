Allerta Meteo in Abruzzo: Raffiche di Vento e Precipitazioni in Arrivo

Il Dipartimento della Protezione Civile prevede una nuova tempesta atlantica.

Una nuova allerta meteo è stata diramata dal Dipartimento della Protezione Civile, e questa volta l'Abruzzo è sotto i riflettori. Una tempesta di origine atlantica, che ha già interessato le regioni settentrionali, è in procinto di raggiungere la nostra regione, portando con sé un drastico peggioramento delle condizioni meteorologiche.

A partire dalla serata odierna, precipitazioni di varia intensità si abbatteranno su gran parte del centrosud dell'Italia, accompagnate da venti forti. Secondo le previsioni disponibili, l'avviso del Dipartimento segnala che queste piogge potrebbero diventare localmente molto intense, mettendo in guardia dalla possibilità di grandinate, fulmini e raffiche di vento particolarmente forti non solo sull'Abruzzo, ma anche su Umbria, Lazio e Molise. Tale situazione avrà un'ulteriore estensione a Campania, Basilicata e Calabria.

Non solo le precipitazioni, ma anche i venti saranno protagonisti di questo avvertimento: zone come Sardegna, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria potrebbero essere colpite da venti forti e di burrasca, accompagnati da mareggiate lungo le coste esposte. La popolazione è quindi invitata a prestare la massima attenzione e a prendere precauzioni adeguate in vista di queste condizioni meteo avverse che stanno per abbattersi sulla nostra regione.