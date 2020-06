Alta Velocità Roma-Pescara, imprese e sindacati, bene Conte

"Non eravamo visionari e ora tutti insieme per un unico obiettivo: portare a Bruxelles la trasversalità Barcellona-Ploce passando per Ortona. Finalmente è stata detta una parola chiara, autorevole e lungimirante sul futuro dell'Abruzzo, collocando le infrastrutture della regione al centro della politica nazionale".

Commenta così le parole del presidente del Consiglio Conte il presidente di Confindustria Chieti Pescara Silvano Pagliuca, da anni in prima linea nel sostenere il rilancio delle infrastrutture come volano di crescita e la centralità dell'Abruzzo nelle reti transnazionali Ten-T.

Insieme a Cgil, Cisl e Uil, a Cna Chieti, Cna Pescara, Confesercenti Chieti, Confesercenti Pescara, Confindustria Chieti Pescara plaude la determinazione del Governo che riconosce l'importanza strategica dell'asse trasversale Est-Ovest, Civitavecchia-Pescara-Ortona come unico corridoio possibile del Paese. "Le parole di Conte - dicono Cgil, Cisl e Uil - sono il riconoscimento delle istanze di crescita territoriale che portiamo avanti da tempo".