"Angeli Sorridenti" di Pietro Cammarata: La Redenzione di un Ex Bulletto, "Adesso Aiuto i Bambini"

Pietro Cammarata, da dieci anni cuore pulsante di "Angeli Sorridenti" in Abruzzo, si è trasformato da ex "bulletto" in un angelo custode per i bambini. Nonostante il suo passato turbolento, Pietro ha dedicato gli ultimi anni a redimersi attraverso l'assistenza a ragazzi di tutte le età, fornendo servizi specifici come colonie estive e doposcuola in inverno.

"Sorridente? Sì, ma di certo non ero un angelo da bambino", ha confessato Pietro, rivelando che la sua trasformazione è iniziata quando sua moglie non stava bene sette anni fa. Nonostante la sua condizione, è stata lei a ispirare Pietro a iniziare questa attività che, come ama sottolineare, mette "al primo posto della sua attività i bisogni del bambino".

"La mia cooperativa è nata con un parroco", spiega Pietro, aggiungendo che sin dall'inizio il progetto è stato pensato per aiutare le famiglie con figli. La sua esperienza personale, avendo tre figli, gli ha fatto comprendere le difficoltà che molte famiglie affrontano nel gestire i bambini, sia in estate che in inverno.

"Se vedo un bambino isolarsi e stare solo, istintivamente vado lì e cerco di far sì che socializzi con gli altri. È più forte di me", continua Pietro, evidenziando la sua dedizione per il benessere emotivo dei bambini.

L'idea di "Angeli Sorridenti" è nata per offrire un aiuto concreto alle famiglie, coprendo l'intera giornata e fornendo servizi anche durante le festività natalizie e pasquali. La cooperativa ha avuto successo fin dal primo anno, con più di cento iscritti, e ha continuato a migliorare l'offerta, introducendo la mensa per garantire pasti caldi ai bambini e offrendo un abbonamento ad ore per un servizio più flessibile.

Pietro conclude il suo racconto sottolineando il suo legame con il parroco che lo ha ispirato e il suo desiderio di custodire e far fiorire la luminosa vitalità nel cuore di ogni bambino, una missione che considera la sua vera redenzione.