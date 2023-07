Anziano intrappolato nel furgone. Un escursionista ed i carabinieri lo salvano per miracolo

Un escursionista e i carabinieri della stazione di Tornimparte, L'Aquila, hanno salvato la vita di M.I., 72 anni di Cellino Attanasio, coinvolto in un grave incidente stradale. Rimasto intrappolato tra le lamiere del proprio furgone, l'anziano ha riportato fratture alle costole e un trauma cranico. Impossibilitato a chiedere aiuto e costretto a passare la notte nel mezzo, è stato scoperto in uno stato di incoscienza da un escursionista la mattina seguente. I carabinieri intervenuti hanno prestato i primi soccorsi prima dell'arrivo del 118 in eliambulanza, che ha trasferito l'uomo all'ospedale San Salvatore. Le indagini sulla dinamica dell'incidente sono ancora in corso per comprendere l'accaduto durante il viaggio di lavoro dell'anziano arrotino diretto a Rieti.