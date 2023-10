Appello al Presidente Mattarella, Luigi Morto il 6 Aprile 2009 ed Ancora non Otteniamo Giustizia!

Lucia Catarinacci, la madre di Luigi Cellini, una delle vittime del tragico crollo del Convitto nazionale Cotugno all'Aquila durante il terremoto del 6 aprile 2009, ha emesso un appello accorato al presidente Sergio Mattarella, chiedendo giustizia per suo figlio e tutte le vittime di quella notte tragica. Nel disperato appello, Catarinacci ha esortato lo Stato a far sentire la sua presenza, sottolineando che finora è risultato assente, lasciando lei e la sua famiglia travolti dalla sofferenza. È trascorso un decennio e mezzo dall'incidente, e Lucia Catarinacci ha atteso invano di vedere giustizia fatta.

Il terremoto del 6 aprile 2009 ha causato la morte di tre studenti nel Convitto nazionale Cotugno, tra cui Luigi Cellini, mentre altri due studenti sono rimasti feriti. Nel 2021, in sede civile, alla famiglia di Luigi Cellini è stato concesso un risarcimento danni di circa 200.000 euro, ma ad oggi, due anni dopo la sentenza, il pagamento non è stato effettuato completamente.

L'avvocato Antonio Milo, legale di Lucia Catarinacci, ha definito la situazione come "un fatto di una gravità inaudita", sottolineando il fallimento dello Stato nell'assicurare giustizia e supporto alle vittime di eventi così drammatici. Catarinacci ha rivolto il suo appello al presidente Mattarella affinché intervenga per far rispettare la sentenza e assicurare che la giustizia sia fatta. Ha affermato che non potranno riportarle indietro suo figlio Luigi, ma ha sottolineato che il dovere dello Stato è quello di agire come Stato, soprattutto in situazioni così drammatiche come quelle che hanno colpito l'Aquila.