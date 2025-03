Aprile inizia con un colpo di scena: maltempo e freddo su tutta l'Italia

Un fronte di aria fredda proveniente dal nord Europa investirà l'Italia, portando piogge, temporali e un significativo calo delle temperature su gran parte del territorio nazionale.​

Lunedì 31 marzo, il Nord vedrà cieli nuvolosi con deboli precipitazioni sulle Alpi, nevose oltre i 1000 metri, e possibili piovaschi tra basso Veneto ed Emilia Romagna. Le temperature massime oscilleranno tra 17°C e 20°C. Al Centro, un rapido fronte freddo attraverserà le regioni adriatiche, causando rovesci, temporali e possibili grandinate. Le temperature subiranno un calo, con massime comprese tra 14°C e 19°C. Al Sud, la Sardegna godrà di ampie schiarite, mentre il resto delle regioni affronterà un peggioramento con rovesci e temporali, localmente intensi in serata. Le temperature massime saranno tra 14°C e 19°C.​

Martedì 1 aprile, al Nord, nuvolosità irregolare su Piemonte ed Emilia Romagna con isolati fenomeni, nevosi sui rilievi oltre gli 800-1000 metri. Altrove, prevalenza di sole. Le temperature massime si attesteranno tra 14°C e 18°C. Al Centro, persisterà una marcata instabilità con piogge e rovesci intermittenti, più diffusi sulle regioni adriatiche. Nevicate interesseranno l'Appennino. Le temperature massime saranno comprese tra 13°C e 16°C. Al Sud, continuerà la fase instabile su Sicilia e settori peninsulari con piogge e temporali, mentre la Sardegna godrà di condizioni migliori. Le temperature massime varieranno tra 14°C e 19°C.​

Mercoledì 2 aprile, al Nord, cieli in gran parte nuvolosi al mattino con fenomeni deboli e isolati, seguiti da schiarite nel pomeriggio. Le temperature massime saranno tra 15°C e 20°C. Al Centro, variabilità con ampie schiarite sulla fascia tirrenica e maggior nuvolosità sull'Adriatico, ma con fenomeni isolati. Le temperature massime oscilleranno tra 16°C e 21°C. Al Sud, ancora instabilità su Isole e settori peninsulari con piogge e rovesci intermittenti, soprattutto nelle ore diurne. Le temperature massime saranno tra 14°C e 19°C.​

Per giovedì 3 aprile, al Nord-Ovest, si prevedono nubi sparse con ampie schiarite sulla riviera ligure e sulle pianure lombardo-piemontesi, mentre sulle Alpi occidentali e centrali il cielo sarà nuvoloso con locali aperture. Al Nord-Est, nubi sparse con ampie schiarite. Al Centro, sul versante tirrenico, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale laziale e cielo coperto con pioggia debole altrove. Sull'Adriatico, nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, nuvoloso con locali aperture sulle zone subappenniniche, coperto con pioggia debole sulla dorsale e neve debole o moderata sul Gran Sasso. Al Sud, sul versante tirrenico e adriatico, cielo coperto con pioggia moderata. Sulle isole maggiori, sereno sul cagliaritano e coperto con pioggia debole altrove.​

Venerdì 4 aprile, al Nord-Ovest, nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali e sereno altrove. Al Nord-Est, sereno sulle Dolomiti e nubi sparse con ampie schiarite altrove. Al Centro, sul versante tirrenico, sereno sui litorali e nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'Adriatico, sereno sui litorali e nubi sparse con ampie schiarite sulle zone subappenniniche, sulla dorsale e sul Gran Sasso. Al Sud, sul versante tirrenico, cielo coperto con pioggia debole sulle pianure e nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'Adriatico, cielo coperto con pioggia debole sul litorale ionico e nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori, nubi sparse con ampie schiarite sul catanese e sulle zone interne siciliane, sereno altrove.​

Sabato 5 aprile, al Nord-Ovest, sereno ovunque. Al Nord-Est, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure venete e sereno altrove. Al Centro, sul versante tirrenico, sereno sui litorali e sulla capitale, con nubi sparse e ampie schiarite altrove. Sull'Adriatico, sereno ovunque. Al Sud, sul versante tirrenico, nubi sparse con ampie schiarite. Sull'Adriatico, sereno sul litorale adriatico e nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori, nubi sparse con ampie schiarite sul

palermitano e sulle zone interne siciliane, sereno sulla Costa Smeralda, con nubi sparse e ampie schiarite altrove.

In sintesi, la prima settimana di aprile vedrà un ritorno di condizioni di instabilità atmosferica, con un fronte freddo in transito che porterà piogge, temporali e una diminuzione delle temperature. Tuttavia, le condizioni tenderanno a migliorare verso il fine settimana, con l'arrivo di un'alta pressione che garantirà giornate più soleggiate e stabili in molte aree del paese.