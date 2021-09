Aria instabile sulla Penisola, temperature in calo

IN ARRIVO NUOVE SITUAZIONI INSTABILI - La prorompente attività depressionaria del nord Atlantico continuerà ad avere delle conseguenze sull'Italia anche nel corso dei prossimi giorni. Saranno più che altro degli impulsi freschi ed instabili che si intrufoleranno sul nostro territorio approfittando di un'alta pressione poco decisa, assolutamente insufficiente per bloccare lo sviluppo di nubi e precipitazioni. Il tutto sarà poi incentivato da condizioni climatiche ancora molto miti che vedranno i maggiori contrasti termici nelle ore centrali della giornata. In sostanza dovremo fare i conti con instabilità frontale su alcune zone e instabilità diurna su altre. Avremo anche una diminuzione delle temperature soprattutto giovedì.

METEO MERCOLEDI - Nord, al mattino qualche piovasco o temporale su alta Lombardia, Trentino Alto Adige, Dolomiti venete, Alto Friuli, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio ancora qualche piovasco o temporale sulle medesime zone in propagazione serale ai settori di pianura, qualche rovescio anche sull'Appennino emiliano. Maggiori aperture altrove. Centro, giornata soleggiata con l'eccezione di qualche velatura e qualche isolato piovasco diurno sull'Appennino toscano e quello abruzzese. Sud, variabilità sul basso Tirreno e sul basso Ionio con qualche isolato piovasco, più sole altrove. Nel pomeriggio qualche isolato temporale anche sui rilievi interni appenninici. Temperature stabili o in lieve calo al Nordest, ancora localmente sopra media sulle regioni occidentali. Venti tesi tra Ovest e NO, mari molto mossi i bacini occidentali, mossi gli altri.

METEO GIOVEDÌ: Nord, al mattino ampie schiarite su Alpi/Prealpi specie centro centro occidentali e Liguria, nuvoloso in Valpadana con qualche debole pioggia tra basso Veneto ed Emilia Romagna. Pomeriggio sera ancora nuvoloso in Valpadana con qualche isolata pioggia, localmente fino ai settori pedemontani, maggiori schiarite sulle Alpi. Centro, nuvoloso lungo l'Adriatico con qualche isolata pioggia, ampie schiarite sulle regioni tirreniche e in Sardegna salvo locali piovaschi diurni sul basso Lazio. Sud, nuvolosità variabile con qualche piovasco, anche temporalesco nelle ore centrali sulle zone interne della Calabria e localmente fino alla costa tirrenica. Temperature in generale diminuzione, venti settentrionali, anche tesi di Bora sul Triestino. Mari mossi, molto mossi l'alto Adriatico e i bacini occidentali.