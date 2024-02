Arrestati 2 Ragazzi per Truffa: Falsi Agenti Chiedono 5mila Euro a Anziana

Una vicenda di truffa ha portato all'arresto di due giovani, rispettivamente di 18 e 26 anni e originari di Napoli, da parte del personale della squadra mobile della questura di Teramo. I due sono stati fermati venerdì 16 febbraio nel centro di Teramo, accusati di aver compiuto una truffa ai danni di un'anziana signora.

La vittima è stata contattata telefonicamente da individui che si sono spacciati per agenti delle forze dell'ordine. Questi avrebbero richiesto un risarcimento di 5.000 euro per evitare l'arresto del figlio della donna, accusato di aver causato un incidente stradale.

Dopo aver raggiunto l'abitazione della signora, uno dei giovani si è presentato come il figlio di un avvocato incaricato del caso dell'incidente. Approfittando della situazione e della momentanea assenza del marito della vittima, è riuscito a convincerla a consegnargli diversi monili d'oro, del peso totale di circa 50 grammi, mentre l'altro ragazzo rimaneva nell'auto.

Tuttavia, grazie al monitoraggio della vettura dei due truffatori, già segnalata per reati simili, gli agenti della squadra mobile di Teramo sono riusciti a fermarli poco dopo il colpo. Durante la perquisizione personale e del veicolo, è stato rinvenuto il bottino, costituito da una collana e un anello d'oro, che sono stati restituiti alla vittima.

I due giovani sono stati arrestati in flagranza di reato per truffa aggravata e sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza della questura, in attesa dell'udienza di convalida. La decisione del giudice ha confermato gli arresti, imponendo l'obbligo di dimora nel Comune di Napoli e vietando loro di ritornare a Teramo per i successivi 4 anni, come disposto dal questore locale.