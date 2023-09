In un'operazione condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Teramo, stanno per essere eseguite misure restrittive nei confronti di individui implicati in una serie di furti di mezzi pesanti e attrezzi industriali. Questi reati si sono verificati lungo la costa adriatica, coinvolgendo le regioni di Marche, Abruzzo e Molise. Le misure restrittive sono state emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Teramo.