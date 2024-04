Arrestato 30enne con oltre 150g di Droga Nascosta negli Slip

Un giovane di Avezzano è stato arrestato dopo essere stato fermato in un posto di blocco, dove è stato trovato in possesso di una quantità significativa di droga nascosta negli slip. L'operazione testimonia l'incessante impegno delle forze dell'ordine nella lotta al traffico di stupefacenti nell'area marsicana.

I carabinieri della compagnia di Avezzano hanno condotto il controllo durante il pomeriggio di ieri, nei pressi dello svincolo autostradale della A/25. Durante la verifica dei veicoli in uscita, è stata individuata un'utilitaria guidata da M. M., un 30enne di Avezzano, già noto alle autorità per vicende giudiziarie precedenti e attualmente sottoposto a provvedimenti di affidamento in prova.

Una perquisizione personale e veicolare ha portato al rinvenimento e al sequestro di un totale di 155 grammi di droga, di cui 104 grammi di hashish e 51 grammi di cocaina. Gli stupefacenti sono stati scoperti nascosti negli slip indossati dall'uomo.

Data la consistente quantità di droga, il 30enne è stato immediatamente arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Il procuratore di turno presso la procura della Repubblica di Avezzano è stato informato dell'attività di polizia giudiziaria e ha ricevuto un rapporto dettagliato sull'accaduto. È prevista nelle prossime ore la convalida dell'arresto da parte del giudice per le indagini preliminari del tribunale competente di Avezzano.