Arrestato 43enne in possesso di droga, coltelli e una pistola giocattolo

Nel quartiere Rancitelli, l'incisiva azione delle forze dell'ordine continua a scovare reati e criminalità. Gli agenti della Squadra Volante hanno individuato e arrestato un individuo di 43 anni in possesso di stupefacenti, armi bianche e una pistola giocattolo.

L'operazione è avvenuta nel pomeriggio di giovedì, quando gli agenti, durante un servizio di controllo del territorio, hanno fermato due individui che si trovavano sul ciglio della strada a bordo di uno scooter. Uno dei soggetti si è dimostrato particolarmente agitato e poco collaborativo quando gli è stato richiesto di fornire le sue generalità e di mostrare i documenti personali. Di conseguenza, è scattata una perquisizione.

All'interno di un pacchetto di sigarette è emerso un involucro di cellophane contenente cocaina. Ma la scoperta non si è fermata qui. Nelle tasche dell'uomo, gli agenti hanno trovato un coltello a serramanico contaminato con sostanze stupefacenti.

In seguito alla richiesta degli agenti di fornire il suo indirizzo di residenza, l'uomo ha dichiarato di dormire per strada. Tuttavia, questa risposta non ha soddisfatto i poliziotti, che hanno condotto ulteriori indagini e scoperto che l'uomo utilizzava un garage come sua dimora. Il garage era chiuso con un lucchetto, ma le chiavi necessarie per aprirlo sono state trovate in suo possesso.

La successiva perquisizione del garage ha portato alla scoperta di una quantità considerevole di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, hashish ed eroina, oltre a metadone, un bilancino di precisione, un verificatore per banconote false, vari coltelli e una pistola giocattolo.

A seguito di queste scoperte, il 43enne è stato accompagnato in questura e arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. L'azione delle forze dell'ordine continua a vigilare sul quartiere, contrastando l'illecita presenza di droghe e armi nell'area.