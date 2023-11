Arrestato Giovane di Roseto: Estradizione Accolta per Violenza Sessuale in Svizzera

Un giovane residente a Roseto è stato arrestato in relazione a un caso di violenza sessuale, violenza privata e ingiuria ai danni di una ragazza in Svizzera. L'arresto è stato effettuato dai carabinieri della Stazione di Roseto degli Abruzzi in seguito a un'ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dalla Corte di Appello di L'Aquila, che ha accolto la richiesta di estradizione presentata dal Governo della Confederazione Svizzera. La richiesta di estradizione era basata su ordini di arresto emessi dal Pubblico Ministero del Canton Ticino.

I reati si sono verificati tra aprile e ottobre del 2022, nonché nei mesi di gennaio e febbraio del 2023. Dopo le procedure di rito, il giovane è stato trasferito presso la casa Circondariale di Teramo, a disposizione delle autorità giudiziarie mandanti.