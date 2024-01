Arrestato a Corropoli l'Accoltellatore di Como, Dovrà Scontare Quattro Anni e Sette Mesi

L'uomo, 47enne di Como, ha aggredito il rivale in amore nel 2003. I carabinieri di Corropoli eseguono l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Roma.

Un 47enne di Como è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Corropoli, in esecuzione di un ordine di carcerazione emanato dalla Procura di Roma. L'uomo deve scontare una pena di quattro anni, sette mesi e cinque giorni per un tentato omicidio avvenuto nel 2003 a Lomazzo, in provincia di Como.

Il reato risale a ventuno anni fa e si tratta di un accoltellamento scaturito da motivi di gelosia nel territorio di Como. L'uomo avrebbe colpito un 34enne del posto in più parti del corpo, mandandolo in ospedale, fortunatamente senza pericolo di vita. Dopo l'aggressione, il 47enne si trasferì a Corropoli, dove è stato rintracciato dai carabinieri della compagnia di Alba Adriatica.

Nel 2003, i militari avevano già individuato il 47enne in un centro vicino a quello dell'aggressione, recuperando successivamente il coltello utilizzato nella lite e il veicolo usato per la fuga. L'uomo è ora stato associato alla Casa Circondariale, pronto a scontare la sua pena.