Arrestato a Lanciano 28enne Nervoso ai Controlli: Sequestrato Quasi un Chilo di Marijuana e Hashish

Una situazione di nervosismo durante un normale controllo documenti a bordo di un'auto ha portato all'arresto di un 28enne a Lanciano. L'individuo, insieme a un compagno di viaggio, è stato fermato dalla polizia, dando inizio a un'indagine che ha rivelato la detenzione ai fini di spaccio di quasi un chilo di marijuana e hashish.

Durante la verifica dei documenti, il comportamento nervoso dei due ha sollevato sospetti, portando a controlli più approfonditi e a una perquisizione. In un borsello del passeggero dell'auto è stato scoperto un involucro contenente oltre 1,5 grammi di hashish. La perquisizione è proseguita a casa del 28enne, rivelando una busta occultata in un armadio della camera da letto, contenente circa 900 grammi di marijuana e una bustina con semi della stessa sostanza. Bilancini di precisione sono stati rinvenuti sul luogo.

In un comunicato, la polizia ha aggiunto che durante i servizi di prevenzione, un 27enne è stato segnalato alla Prefettura per detenzione di eroina per uso personale, dopo essere stato trovato in possesso di una dose della sostanza al terminal bus.