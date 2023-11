Arrestato giovane spacciatore: droga e botti illegali in alloggio popolare

Nei quartieri Zanni, un ventenne è stato arrestato dalla Guardia di Finanza dopo che oltre 1 kg di hashish e un quintale di botti illegali sono stati scoperti nelle sue abitazioni di edilizia residenziale pubblica. L'intervento coinvolge anche la polizia locale, che avvia la procedura per il recupero dell'alloggio.

Durante la perquisizione, condotta con l'ausilio dei cani antidroga, sono stati rinvenuti oltre 700 grammi di hashish, un bilancino di precisione, e 700 euro in contanti, presumibilmente provento dello spaccio. Inoltre, sono stati trovati uno sfollagente, un tirapugni, e un taser camuffato in una torcia. Sotto il letto, è stato scoperto un quintale di botti illegali.

Il giovane, già noto alle forze dell'ordine per reati legati allo spaccio, è stato arrestato e il giudice ha convalidato l'arresto, trasformandolo in obbligo di dimora. La polizia locale ha avviato la procedura per il recupero dell'alloggio popolare in cui sono stati rinvenuti droga e materiale esplosivo.

In un secondo intervento, il Nucleo di polizia economico-finanziaria ha scoperto ulteriori 300 grammi di hashish e 4 grammi di cocaina. Si stima che il valore complessivo della droga sul mercato sarebbe stato di circa 10.000 euro, mentre i botti avrebbero fruttato circa mille euro.