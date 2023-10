Arresti Domiciliari e Braccialetto Elettronico per il 21enne Teramano

Un giovane di 21 anni originario di Teramo è stato sottoposto a misura cautelare degli arresti domiciliari, con l'obbligo di indossare un braccialetto elettronico, in seguito a un violento episodio di truffa dello specchietto che ha portato a lesioni gravi a un automobilista. Gli eventi risalgono al 21 settembre, quando il giovane, dopo aver tentato di estorcere denaro a un automobilista con la truffa dello specchietto, ha scatenato una brutale aggressione.

Nel corso di quell'infausta giornata, il 21enne avrebbe simulato la rottura dello specchietto retrovisore dell'auto dell'automobilista, spiegando che durante una manovra aveva danneggiato il veicolo e richiedendo un risarcimento in denaro. Di fronte al rifiuto dell'automobilista, che ha affermato di non essere stato coinvolto in alcuna collisione, il giovane ha reagito con violenza, aggredendo la vittima a suon di calci e pugni. In questa brutale aggressione, uno dei colpi ha causato la frattura della mandibola dell'automobilista, costringendolo a subire una prognosi di 50 giorni.

Le indagini condotte dagli agenti dell'ufficio volanti hanno portato all'identificazione e alla denuncia del responsabile dell'aggressione. L'uomo è ora accusato di lesioni aggravate, tentata estorsione e oltraggio a pubblico ufficiale. In seguito alla decisione delle autorità giudiziarie, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari e dovrà indossare un braccialetto elettronico per garantire il rispetto delle restrizioni imposte. La misura cautelare rappresenta un importante passo nella ricerca della giustizia per la vittima e un segnale contro la violenza nelle truffe stradali.