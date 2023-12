Arresto in Flagranza per Ladro di Bici: Carabinieri Intervengono Grazie all'Allarme dei Vicini

"Denunce a Pescara e Montesilvano nel Contesto di Operazioni di Prevenzione Contro i Reati Predatori"

Un tentativo di furto è stato prontamente sventato grazie all'attenzione dei vicini di casa in un condominio di via Messina a Spoltore. I carabinieri della stazione di Cepagatti sono intervenuti arrestando un 29enne, colto sul fatto mentre cercava di forzare la serratura di una bici elettrica dal valore di 1.200 euro all'interno di un'abitazione. Il giovane è stato trovato in possesso di un set di attrezzi per lo scasso, scatenando così l'arresto immediato.

L'allarme è stato dato dai residenti del condominio, che hanno tempestivamente segnalato l'intrusione alla Centrale operativa del Comando provinciale di Pescara. I militari sono intervenuti prontamente, impedendo il furto e arrestando il malvivente.

Nel contesto di operazioni di prevenzione contro i reati predatori, altri due giovani sono stati denunciati a Pescara: un 23enne per ricettazione e un 24enne per tentato furto. A Montesilvano, invece, un 29enne è stato denunciato per furto aggravato.

I risultati dei controlli eseguiti durante il fine settimana hanno visto l'impiego di diverse pattuglie delle Stazioni e del Nucleo Operativo e Radiomobile, con l'identificazione di 676 persone, il controllo di 373 veicoli e la sanzione di nove automobilisti.

Gli sforzi delle forze dell'ordine continueranno nelle prossime settimane su tutto il territorio della provincia, con particolare attenzione alle zone cittadine, industriali e commerciali, nell'ambito di controlli straordinari finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori.