Asili Nido all'Aquila: Tutte le Richieste Soddisfatte, Ampliamento in Vista

Nell'Aquila, una notizia che porta gioia alle famiglie con bambini in età prescolare: il cento per cento delle richieste per i posti negli asili nido comunali o convenzionati è stato accolto. Un totale di 186 bambini troveranno posto nelle strutture dedicate, e si sta già progettando di ampliare ulteriormente l'offerta per i piccoli dai tre mesi ai tre anni.

Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, e l'assessore alle Politiche educative e scolastiche e asili nido, Manuela Tursini, hanno condiviso questa buona notizia durante una conferenza stampa, alla quale hanno partecipato anche il presidente del Consiglio comunale, Roberto Santangelo, i consiglieri comunali Laura Cococcetta e Guglielmo Santella, e il segretario generale del Comune dell'Aquila, Lucio Luzzetti.

Inoltre, è stata avviata la procedura per concedere l'uso del Musp ex Micarelli come Nido d'infanzia, dove 25 dei 50 bambini previsti saranno selezionati dalla graduatoria comunale. Inoltre, si prevede un incremento di 24 posti convenzionati presso il Nido situato all'interno di Nuova Casetta Fantasia, gestito dall'Afm.

Il sindaco Biondi ha sottolineato l'importanza di questa realizzazione, definendola un "primato nazionale." Grazie a politiche di bilancio oculate e un impegno a favore delle famiglie, l'Aquila è riuscita a garantire asili nido al 60% dei neonati dell'anno in corso. Questo risultato supera la raccomandazione europea del 45% e sfida la media dei comuni periferici e ultraperiferici, che raramente raggiungono il 20% di copertura.

Biondi ha sottolineato l'importanza di supportare le famiglie, facendole sentire parte integrante della comunità e promuovendo una città accogliente e adatta ai bisogni dei più piccoli. Questo impegno, ha affermato il sindaco, è fondamentale per la rinascita della città e la sua vivibilità.