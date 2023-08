Attentato a Don Coluccia a Roma: Tentativo di Investire il Prete Anti-Spaccio

Roma è stata scossa da un grave episodio oggi pomeriggio alle 17: un uomo ha tentato di investire con uno scooter il coraggioso prete anti-spaccio Don Antonio Coluccia nel quartiere di Tor Bella Monaca. L'aggressore è stato fermato da un agente della scorta, ma non prima di aver colpito l'agente stesso. Il poliziotto ha sparato un colpo di pistola ferendo l'aggressore all'avambraccio.

L'episodio è avvenuto durante una marcia per la legalità, con Don Coluccia come protagonista, nel quartiere di Tor Bella Monaca, dove il prete lotta da ben 25 anni contro la criminalità organizzata e lo spaccio di droga. Il tentativo di investire il prete è stato fermato dall'intervento tempestivo dell'agente della scorta, che purtroppo è stato colpito nel corso dell'azione.

L'aggressore, un uomo bielorusso di 28 anni, è stato portato in ospedale insieme all'agente ferito. Entrambi sono in codice rosso ma non si trovano in gravi condizioni.

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha telefonato a Don Coluccia per esprimere il suo sostegno e sincerarsi delle sue condizioni. Anche il capo della Polizia, Vittorio Pisani, si è interessato alla situazione dell'agente ferito. Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha chiamato il prete per esprimere la solidarietà della città e augurare una pronta guarigione all'agente.

Don Coluccia ha dichiarato che non sarà fermato dall'aggressione e che proseguirà la sua battaglia contro la criminalità e lo spaccio. Numerose personalità hanno espresso sostegno e condanna all'aggressione, tra cui il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini e la presidente della commissione Antimafia Chiara Colosimo.

Questo attacco non solo rappresenta un pericolo per la vita di Don Coluccia, ma mina anche gli ideali di lotta alla criminalità e alla droga che il prete rappresenta da anni. La reazione tempestiva dell'agente della scorta dimostra l'importanza del loro ruolo nel garantire la sicurezza delle personalità impegnate nella lotta alla criminalità organizzata.