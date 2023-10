Atto di Generosità: Organi Donati da un Uomo di 61 Anni Deceduto

Un atto di straordinaria generosità ha permesso di salvare molte vite, grazie alla donazione di cuore, fegato, reni e cornee da parte di un uomo di 61 anni della provincia di Chieti. La sua famiglia ha acconsentito a questa nobile iniziativa dopo che gli è stata diagnosticata la morte cerebrale.

La storia inizia quando l'uomo è stato portato d'urgenza all'ospedale "SS. Annunziata" il 29 settembre in condizioni disperate, già in stato comatoso, a seguito di un malore avvenuto a casa sua. Purtroppo, la presenza di una grave emorragia aveva reso impossibile qualsiasi intervento di neurochirurgia, e così è stato intubato e ricoverato in Rianimazione. Nel corso del tempo, le sue condizioni si sono aggravate, portando i medici a confermare la morte cerebrale il giorno seguente, intorno alle 14.

A questo punto, i medici hanno chiesto alla famiglia l'autorizzazione per il prelievo degli organi, nonostante il profondo dolore e la disperazione dovuti alla rapida degenerazione delle condizioni del paziente, che non lasciava speranza di recupero. La famiglia ha dato il consenso per le procedure necessarie alla dichiarazione di morte cerebrale e alla certificazione della morte.

Il Centro regionale trapianti è stato prontamente informato della situazione e ha verificato la richiesta proveniente da vari ospedali. La mattina seguente, poco prima delle 8, è stata condotta con successo l'operazione di prelievo degli organi: il cuore è stato destinato a Padova, i reni e le cornee all'Aquila e il fegato al "Gemelli" di Roma.

Il Direttore dell'Unità operativa, Salvatore Maggiore, ha espresso gratitudine nei confronti della famiglia che, nonostante il dolore devastante per la perdita improvvisa, ha scelto di donare gli organi del loro caro. Ha sottolineato l'importanza della sensibilizzazione sulla donazione di organi e l'impegno dell'ospedale di Chieti per promuovere questo nobile gesto di solidarietà e umanità, che può trasformare una fine inizio generando nuova vita.