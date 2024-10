Autista picchiato per difendere passeggero disabile: caccia ai bulli fuggiti

Aggressione shock ad Avezzano: l'autista del bus colpito per difendere un disabile, indagini in corso per rintracciare i responsabili.

Un grave episodio di violenza ha scosso la comunità di Avezzano. Durante il servizio su un autobus della linea Scav, tre giovani hanno preso di mira un anziano disabile, aggredendolo verbalmente e minacciandolo. L'autista del mezzo, un uomo poco più che cinquantenne identificato con le iniziali G.V., è intervenuto per difendere il passeggero in difficoltà, ma è stato brutalmente aggredito, riportando ferite al volto.

Secondo le testimonianze, tutto è iniziato con un banale diverbio, ma la situazione è presto degenerata. L'anziano, che si stava recando in ospedale per alcune visite mediche, è stato attaccato dai tre giovani stranieri, che lo hanno deriso e insultato. Quando l'autista ha cercato di fermare la scena e riportare la calma, uno dei ragazzi lo ha colpito violentemente con una testata. Nonostante il trauma, il conducente è riuscito a chiamare le forze dell'ordine prima di essere trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Avezzano, dove gli sono stati diagnosticati sette giorni di prognosi.

I tre aggressori sono riusciti a fuggire subito dopo l'attacco e sono attualmente ricercati dalla polizia. L'episodio ha sollevato un'ondata di sdegno tra i cittadini, preoccupati per l'aumento della violenza sui mezzi pubblici. In molti hanno espresso solidarietà sia all'anziano passeggero, rimasto fortunatamente illeso, sia all'autista, elogiandolo per il suo coraggio nel difendere un uomo vulnerabile.

Le indagini sono già in corso, con le forze dell’ordine impegnate a raccogliere testimonianze e visionare eventuali riprese dalle telecamere di sicurezza presenti sul bus o nelle aree circostanti. Il gesto violento ha riportato l’attenzione sulla necessità di garantire maggiore sicurezza a bordo dei mezzi pubblici, sia per i conducenti che per i passeggeri. Eventi di questo tipo evidenziano i rischi che molti lavoratori del trasporto pubblico corrono quotidianamente, spesso trovandosi a gestire situazioni di forte tensione senza il supporto immediato delle autorità.

L'azienda Scav ha dichiarato piena collaborazione con le forze dell'ordine per individuare i responsabili dell'aggressione, mentre i cittadini di Avezzano chiedono un intervento deciso per aumentare la sicurezza sui trasporti pubblici, auspicando l'installazione di maggiori sistemi di sorveglianza e una presenza più frequente delle forze dell'ordine sui mezzi.