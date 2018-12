Bel tempo sulla Penisola, ma dura poco, da giovedì una perturbazione e ancora maltempo

Alta pressione delle Azzorre alla conquista del Mediterraneo centrale con tempo già abbastanza soleggiato al Centro Nord e in via di guarigione al Sud dove insiste ancora qualche piovasco.La giornata migliore sarà quella di mercoledì quando a parte qualche disturbo locale avremo ampi spazi soleggiati su tutta l'Italia.Nella notte tra mercoledì e giovedì un veloce impulso instabile sganciatosi dal flusso perturbato atlantico demolirà temporaneamente l'anticiclone per transitare sulle nostre regioni. Dopo questo passaggio che si esprimerà prevalentemente nella giornata di giovedì ci aspetta un nuovo peggioramento venerdì, un peggioramento che sarà più serio perchè dovuto all'arrivo sull'Italia di masse d'aria più fredde dal Mare del Nord.

Mercoledì - Giornata prevalentemente soleggiata sull'Italia con velature e stratificazioni in transito e qualche banco di nebbia al Nord che dopo il sollevamento mattutino darà luogo a qualche addensamento nuvoloso sulla pianura centro orientale.

Temperature in generale aumento con massime fino a 12° in Val padana, 16° sulle regioni tirreniche e 18° sulle Isole Maggiori.

Venti in prevalenza settentrionali con qualche rinforzo al Sud.

Giovedì - Transita un impulso instabile con cieli nuvolosi al Centro-Nord fin dal mattino e qualche pioggia a carattere sparso, unitamente a qualche debole nevicata sull'arco alpino oltre i 1400-1700m. Dal pomeriggio migliora al Nord e sulla Toscana mentre peggiora al Sud e sulla Sicilia. In serata tempo discreto al Centro Nord con qualche nebbia nelle valli e ultimi fenomeni al Sud.

Temperature in contenuto calo con massime fino a 10° in Val Padana, 16° sulle regioni centrali e 17-18° al Sud.

Venti sud occidentali ma in rapida rotazione da Nordovest per la sera.

Venerdì - Iniziali condizioni di tempo discreto sull'Italia salvo nebbie e foschie in pianura al Nord, dal pomeriggio rapido aumento delle nubi su Liguria e Toscana con prime piogge, ancora buono altrove. Verso sera molte nubi e piogge al Centro Nord con piovaschi sull'area tirrenica e nevicate sulle Alpi dai 1400m. Ancora buono al Sud dove peggiorerà in nottata.

Venti fino a tesi da Sudovest, temperature stabili o in lieve calo nella seconda parte della giornata.

GIORNI SUCCESSIVI - L'ingresso di correnti più fredde sull'Italia alimenta la formazione di un vortice di bassa pressione che porterà maltempo per l'Immacolata su diverse regioni con un calo termico anche sostanzioso.

A seguire altri impulsi più freddi da nordest porteranno clima invernale su tutta la Penisola con possibili nevicate fino a bassa quota sui versanti adriatici (questa situazione è da confermare).