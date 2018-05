Black out elettrico, solo prelievi di sangue urgenti domani al San Salvatore

Domani, sabato 5 maggio, all’ospedale di L’Aquila, il laboratorio analisi effettuerà solo prelievi urgenti a causa dell’interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica.

L’annunciato black out, comunicato dall’Enel, scatterà domani alle 9 e si protrarrà fino alle 16 per consentire alla società che eroga la corrente di sostituire dei pezzi in alcune cabine dell’ospedale.

Pertanto, alla luce di questa esigenza, domani al laboratorio analisi non verranno effettuati i prelievi di routine ma solo quelli urgenti.