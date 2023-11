Blitz antidroga a Avezzano: Arrestato albanese con cocaina e magrebino ai domiciliari

La squadra mobile della questura dell'Aquila colpisce due individui in operazioni antidroga separate ad Avezzano.

La lotta al traffico di droga ad Avezzano registra due colpi importanti grazie all'intervento della squadra mobile della questura aquilana. In due distinti interventi, un cittadino albanese e un magrebino, entrambi residenti in città, sono stati coinvolti in operazioni antidroga culminate con l'arresto di uno e il regime degli arresti domiciliari per l'altro.

Nel primo caso, la polizia ha arrestato in flagranza di reato un cittadino albanese, noto alle forze dell'ordine, mentre tentava di sotterrare 50,16 grammi di cocaina. Nove grammi erano già stati interrati in un'area agreste di via San Giuliano, con altri 41,16 grammi recuperati in via Madonna Fore, insieme a un bilancino di precisione. L'uomo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari.

Nel secondo caso, un cittadino magrebino è stato fermato in via Napoli durante una perquisizione personale e domiciliare. Risultato avere precedenti penali per reati legati agli stupefacenti, l'uomo è stato trovato in possesso di cocaina e hashish, insieme a un bilancino di precisione e denaro contante. La perquisizione domiciliare ha ulteriormente rivelato quantità significative di droga, portando al sequestro totale di 43,6 grammi di cocaina e 27,08 grammi di hashish. L'arrestato è attualmente ai domiciliari, mentre ulteriori indagini sono in corso sulla validità della sua patente di guida marocchina. La lotta contro lo spaccio di droga continua a essere una priorità per le forze dell'ordine nella regione.