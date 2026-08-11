Brucia capannone sequestrato: enorme nube nera visibile fino a Vasto

Fiamme nella zona industriale di Cupello dentro un deposito contenente pneumatici e parti d’auto: Arpa e Asl chiamate a verificare possibili conseguenze ambientali nell’area.

Una densa colonna di fumo nero, visibile a diversi chilometri di distanza e segnalata anche da Vasto e San Salvo, si è alzata dalla zona industriale di Cupello, nel Chietino. A bruciare è stato un capannone dismesso e sottoposto da tempo a sequestro giudiziario, all'interno del quale erano presenti pneumatici, parti di automobili e altri materiali di scarto.

L'incendio ha richiesto un importante dispiegamento di uomini e mezzi. Sul posto sono arrivate quattro squadre dei Vigili del Fuoco con sei mezzi, impegnate a circoscrivere rapidamente le fiamme anche per impedire che potessero raggiungere le aziende presenti nelle immediate vicinanze. Sono intervenuti anche Carabinieri forestali e Polizia locale. Non risultano persone ferite.

Le operazioni hanno consentito di domare il rogo nell'arco di circa un'ora e mezza e mettere al sicuro l'area industriale e artigianale circostante. L'attenzione si è quindi spostata sulle possibili conseguenze ambientali provocate dai materiali coinvolti nella combustione.

All'interno del capannone erano infatti presenti parti di automobili, pneumatici e diversi rifiuti. Tra le ipotesi prese in considerazione c'è anche quella che alcune bombolette possano essere esplose a causa delle temperature particolarmente elevate, ma l'origine dell'incendio non è stata ancora stabilita e saranno gli accertamenti a chiarire cosa abbia innescato le fiamme.

Il deposito era già noto alle autorità. La struttura risultava sotto sequestro da alcuni anni dopo un esposto presentato dalla sindaca di Cupello Graziana Di Florio, che aveva segnalato la presenza e l'abbandono di rifiuti nell'area.

La prima cittadina ha raggiunto personalmente la zona interessata dall'incendio e ha immediatamente interessato ARTA Abruzzo e il Dipartimento di Prevenzione della Asl Lanciano Vasto Chieti, chiedendo l'attivazione dei controlli necessari sulla qualità dell'aria e sulle eventuali conseguenze per il territorio circostante.

Una verifica considerata particolarmente importante anche per la presenza di orti nelle aree vicine al capannone. Al momento non sono state emanate prescrizioni specifiche per la popolazione, mentre la sindaca ha invitato i cittadini a non avvicinarsi alla zona dell'incendio e a evitare assembramenti di curiosi, così da consentire lo svolgimento delle verifiche e delle successive operazioni di bonifica.

Spetterà ora agli accertamenti dei Vigili del Fuoco e degli altri organi competenti stabilire l'origine del rogo e individuare con precisione quali materiali siano stati interessati dalle fiamme. Parallelamente, i controlli ambientali dovranno chiarire se la grande nube nera sviluppatasi sopra Cupello abbia prodotto conseguenze sulla qualità dell'aria e sulle aree circostanti.