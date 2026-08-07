Incendi senza tregua in Abruzzo: evacuate squadre, Canadair spostati e vento sempre più pericoloso

Il nuovo aggiornamento delle 15:30 fotografa un'emergenza ancora aperta: Canadair, elicotteri, vigili del fuoco e decine di volontari impegnati su numerosi fronti attivi in tutta la regione.

Prosegue senza sosta la lotta contro gli incendi boschivi in Abruzzo, dove anche nel pomeriggio di oggi la situazione resta particolarmente delicata. Il bollettino operativo delle 15:30 conferma un massiccio impiego di uomini e mezzi, con continui spostamenti dei velivoli antincendio per fronteggiare i focolai più critici e mettere in sicurezza le aree maggiormente esposte.

Uno dei fronti che desta maggiore preoccupazione è quello di Rocca di Cambio, dove continuano a operare i Canadair CAN 10 e CAN 26, insieme all'elicottero Lince Rossa. Sul posto sono impegnati 28 volontari supportati da otto mezzi terrestri. A causa dell'evoluzione dell'incendio e delle condizioni operative, il referente regionale ha disposto l'evacuazione preventiva delle squadre di volontariato, che sono state allontanate e messe in sicurezza in attesa di un miglioramento della situazione.

Anche nel Chietino resta alta l'attenzione. L'elicottero Lupo Grigio, su indicazione del Direttore delle Operazioni di Spegnimento dei Vigili del Fuoco, è stato trasferito nella zona di Fontanelle, nei pressi dell'ospedale San Camillo di Chieti, dove il rogo ha richiesto un rapido rafforzamento delle operazioni. Nell'area stanno intervenendo 18 volontari con sei mezzi, impegnati a contenere l'avanzata delle fiamme.

Nuovo intervento richiesto anche a Bisegna, dove il sindaco ha segnalato la necessità di incrementare il supporto aereo. I Vigili del Fuoco hanno quindi chiesto il trasferimento del Canadair CAN 16, inizialmente impegnato a Montorio al Vomano, verso il nuovo fronte. Sul posto operano 12 volontari con tre mezzi, mentre proseguono le attività di monitoraggio e contenimento.

A Collarmele l'incendio continua a essere seguito da una squadra composta da sette volontari e due mezzi, con il coordinamento del Direttore delle Operazioni di Spegnimento dei Vigili del Fuoco, che sta valutando costantemente l'evoluzione del rogo.

Particolarmente impegnativa resta anche la situazione tra Lucoli e Roio, dove il forte vento continua ad alimentare le fiamme e a rendere più difficili le operazioni. In un primo momento erano presenti sette volontari con due mezzi, ma la richiesta avanzata dal referente regionale ha portato all'invio di ulteriori rinforzi. Il dispositivo operativo è stato così potenziato fino a raggiungere 11 volontari e tre mezzi, impegnati a presidiare un fronte che continua a richiedere la massima attenzione.

Situazione più favorevole ad Alanno, dove le squadre stanno concentrando gli sforzi nella fase di bonifica dell'area già interessata dall'incendio. Sul posto sono presenti sette volontari, due mezzi e il DOS dei Vigili del Fuoco, che coordina le operazioni finalizzate a evitare possibili riaccensioni.

Anche a Montorio al Vomano l'incendio risulta sotto controllo e si lavora soprattutto sulla bonifica. L'intervento coinvolge 12 volontari supportati da quattro mezzi, impegnati nella messa in sicurezza dell'area colpita.

Infine, a Fara Filiorum Petri, resta attivo un presidio composto da due volontari e un mezzo, che continueranno a sorvegliare il territorio anche dopo il completamento delle operazioni di bonifica, così da intervenire tempestivamente in caso di nuovi focolai.

Il quadro complessivo conferma come l'emergenza incendi sia ancora tutt'altro che conclusa. Le elevate temperature, la vegetazione estremamente secca e soprattutto il vento, che in alcune aree continua a soffiare con intensità sostenuta, stanno rendendo particolarmente complesse le operazioni di spegnimento. Per questo motivo la strategia adottata dalla sala operativa regionale prevede un costante ridislocamento di Canadair, elicotteri e squadre a terra, così da concentrare le risorse nei punti dove il rischio di propagazione delle fiamme risulta maggiore.