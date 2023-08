Cancellati i voli per Catania: Disagi per i passeggeri all'aeroporto

Una mattinata da incubo all'aeroporto con la cancellazione dei voli Catania-Pescara e successivamente Pescara-Catania. Questa situazione ha gettato nell'amaro i passeggeri in arrivo dalla Sicilia o in partenza per un'ultima vacanza estiva nell'isola. Senza preavviso, i viaggiatori hanno visto svanire le loro prenotazioni con Ryanair, anche se l'aeroporto catanese è in funzione normale.

Nello specifico, il volo FR1628 da Catania a Pescara, previsto per le 11:20, è stato improvvisamente cancellato. Questa cancellazione ha inevitabilmente comportato anche l'annullamento del volo di ritorno, FR1629 da Pescara a Catania, programmato per le 13:10.

Ma quali sono i diritti dei passeggeri in situazioni come queste? Cosa possono ottenere in caso di cancellazione di un volo?

Secondo quanto riportato da ItaliaRimborso, i passeggeri hanno diritto a un rimborso. In base al Regolamento Comunitario 261/2004, possono richiedere una compensazione pecuniaria di 250 euro.

La compagnia aerea irlandese non ha ancora fornito spiegazioni dettagliate riguardo alle cause di questi disservizi. Secondo lo studio legale Gargano, quando si verifica la cancellazione di un volo o un ritardo superiore alle 3 ore, i passeggeri sono tutelati dal Regolamento (CE) 261/04, che prevede il diritto a un risarcimento per il disagio subito. Questo risarcimento, definito anche come "compensazione pecuniaria" secondo l'art. 7 del Regolamento (CE) 261/04, varia da 250 a 600 euro a seconda della tratta.

Tuttavia, è importante considerare che negli ultimi mesi dall'aeroporto di Catania sono emersi vari eventi al di fuori del controllo delle compagnie aeree, come incendi o eruzioni dell'Etna, che hanno causato ritardi e cancellazioni. In questi casi, il passeggero potrebbe non avere diritto alla compensazione pecuniaria poiché tali eventi sono considerati "circostanze eccezionali" che esonerano la compagnia aerea dalla responsabilità di risarcire il passeggero, spiega l'avvocato Edno Gargano.

Indipendentemente da ciò, i passeggeri hanno comunque diritto al rimborso del prezzo del biglietto o a una riprotezione gratuita sul primo volo disponibile. Inoltre, hanno diritto a assistenza, che comprende pasti e bevande adeguati all'attesa, e in caso di necessità, un pernottamento in hotel, come nel caso dei passeggeri rimasti bloccati a Pescara che dovevano rientrare a Catania.