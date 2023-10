Cani Antidroga nelle Scuole Superiori, Controlli a Tappeto, ma Tutto a Posto

Un'azione preventiva dei Carabinieri ha visto l'impiego di cani antidroga nelle scuole superiori di Teramo, mirando a contrastare il consumo e lo spaccio di stupefacenti. Dopo una serie di controlli effettuati durante la mattinata, la situazione è stata giudicata positiva e priva di anomalie.

I militari della Compagnia di Teramo, in collaborazione con l'unità cinofila del Nucleo di Chieti, hanno effettuato ispezioni presso alcune scuole superiori della città, in stretta collaborazione con i dirigenti scolastici. Il servizio è stato esteso anche alle aree circostanti gli istituti, in particolare a villette e parchi pubblici. Inoltre, sono state ispezionate le fermate degli autobus provenienti dai paesi della provincia e le zone limitrofe alla stazione ferroviaria locale.

Questo servizio preventivo verrà effettuato periodicamente con due obiettivi principali: scoraggiare eventuali violazioni di legge, sia di natura penale che amministrativa, legate allo spaccio e all'uso di stupefacenti, nonché perseguire e reprimere qualsiasi attività illecita in queste aree.