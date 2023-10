Carabiniere Assolto Dopo 8 Anni di Suspense Giudiziaria

In un verdetto che ha posto fine a otto anni di incertezza giudiziaria, un carabiniere noto come P.G. è stato recentemente assolto dal giudice del Tribunale di Pescara. L'accusa iniziale di tentata estorsione e violenza privata, che aveva portato alla sua sospensione dall'Arma per cinque anni, è stata dichiarata infondata.

La vicenda giudiziaria aveva avuto inizio nel 2015, quando il carabiniere ricevette un avviso di garanzia e fu sospeso mentre prestava servizio a Roma. L'accusa riguardava la compravendita di un bar a Montesilvano, effettuata dalla sua ex compagna, che era stata precedentemente acquistato dalla compagna di un collaboratore di giustizia. L'accordo stipulato prevedeva che la donna del collaboratore avrebbe ceduto il bar alla futura imputata, mantenendo però il 50% delle quote (equivalenti a 990 euro) da recuperare in seguito, una volta che la pressione dei creditori si fosse attenuata.

La situazione si è complicata quando la nuova proprietaria (compagna del carabiniere) ha deciso di allontanare la precedente titolare per ragioni lavorative. Questo ha scatenato una serie di denunce iniziate dalla donna e seguite da minacce da parte del collaboratore di giustizia rivolte al militare e ad altri carabinieri della caserma.

Il giudice Francesco Marino ha sottolineato che il procedimento giudiziario ha coinvolto due diverse ipotesi di reato, attribuite agli stessi imputati, ma che entrambe erano prive di fondamento. Il carabiniere, difeso dall'avvocato Piero Bisceglie solo in una fase avanzata del processo, è stato recentemente reintegrato nei suoi doveri nell'Arma, con un trasferimento a Roma, dopo l'assoluzione.