Carabinieri di Pescara Smantellano le Piazze di Spaccio a Pescara

Un'importante operazione antidroga, denominata "Operazione Giorno e Notte," è stata portata a termine con successo dai Carabinieri del Comando Provinciale di Pescara. L'operazione ha comportato l'arresto di 12 persone e l'applicazione di misure cautelari per altri due soggetti, di cui uno al momento non ancora individuato.

Il focus principale dell'operazione è stato il quartiere "Rancitelli" di Pescara, noto da decenni per le attività illecite di traffico di sostanze stupefacenti, estorsioni, detenzione di armi da fuoco e altri reati gravi.

Dopo oltre un anno di indagini, i Carabinieri hanno scoperto un'attività illecita continua e altamente redditizia, gestita da un gruppo di 14 individui. Questi individui gestivano tre "piazze di spaccio" ben organizzate, che erano in grado di fornire droghe come eroina, cocaina e crack a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Le misure cautelari, tra cui l'arresto di 12 persone e l'applicazione dell'obbligo di dimora per altre 2, sono state emesse dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara su richiesta della Procura della Repubblica di Pescara. L'operazione è stata eseguita dai Carabinieri con il supporto di cani antidroga e il coinvolgimento di personale specializzato.

L'indagine ha anche rivelato l'uso di varie tattiche da parte degli indagati per evitare i controlli delle forze dell'ordine, tra cui l'installazione di porte blindate, telecamere di sorveglianza e videocitofoni. Inoltre, venivano utilizzate "vedette" per segnalare la presenza delle forze dell'ordine, e le sostanze stupefacenti venivano nascoste in luoghi esterni alle abitazioni degli indagati.

Le "piazze di spaccio" smantellate erano tra le più importanti del quartiere, servendo fino a 100 acquirenti al giorno per ciascuna di esse.

L'operazione è stata condotta in modo coordinato con l'obiettivo di ripristinare la legalità nel quartiere "Rancitelli" di Pescara e rappresenta un ulteriore passo avanti nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nella regione. Va comunque sottolineato che, nonostante i provvedimenti cautelari, gli indagati non possono essere considerati colpevoli dei reati ipotizzati a loro carico fino al termine dei procedimenti giudiziari.