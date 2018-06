CasaPound Chieti a difesa dell'ex Enal

"Giù le mani dal palazzo ex Enal" questo il testo dello striscione affisso dai militanti di Casapound di fronte all'edificio di piazza Trento e Trieste.

"Casapound si oppone con fermezza alla nefanda ed ignobile delibera firmata dall'ormai prossimo dimissionario presidente/senatore D'Alfonso, avente in oggetto l'alienazione del patrimonio immobiliare abruzzese - spiega Francesco Lapenna, responsabile di CasaPound Chieti -.

"Riteniamo improponibile qualsiasi forma e intenzione di dismissione dell'importante edificio ex Enal - spiega Francesco Lapenna, responsabile di CasaPound Chieti - sito in pieno centro città.

L' opera fu inaugurata il 24 ottobre 1934 ed è una dimostrazione storica esemplare di come in quegli anni l’architettura fosse intesa come celebrazione del governo politico."





"In origine nata come Casa del Dopolavoro - continua Lapenna -, era intitolata al fratello del Duce, Arnaldo Mussolini, fervido sostenitore dell’organizzazione che si prefiggeva di sviluppare le capacità morali, fisiche e intellettuali del lavoratore.

L’edificio consta di tre piani fuori terra, sormontati da un ampio terrazzo progettato per spettacoli all'aperto nella stagione estiva ai quali potevano assistere 800 persone.

Il pianterreno era adibito a cinema-teatro con una capienza complessiva di 400 posti a sedere, mentre al primo piano erano ubicate sale da gioco, la sala di scherma e la grande palestra coperta utilizzata fino al 1995: l'accesso avveniva da piazza Trento e Trieste, con una grandiosa scalea in marmo che poi continua in due rampe laterali che danno accesso alle scale elicoidali, sviluppate attorno a due colossali piloni, al tempo raffiguranti due enormi fasci littori."





"Riteniamo - conclude Lapenna - che la storia, la cultura, la tradizione, l'amore e la memoria di questa città non possano essere venduti all'asta al miglior offerente.

Chieti merita RISPETTO, STIMA, ATTENZIONE.

Casapound considera questa grandiosa opera una RISORSA da sfruttare e valorizzare, piuttosto che da vendere. Seguiremo con attenzione la vicenda e difenderemo con decisione e coerenza le nostre ragioni in tutte le sedi opportune."