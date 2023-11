Case Abbandonate in Vendita a 1 Euro per Rilanciare il Centro Storico

La giunta comunale di Paglieta, guidata dal sindaco Ernesto Graziani, ha lanciato l'iniziativa "Case a 1 euro" con l'obiettivo di favorire il ripopolamento, promuovere lo sviluppo turistico e attirare nuove attività commerciali nel centro storico.

Le ragioni dietro questa proposta sono spiegate dalla stessa amministrazione comunale, evidenziando l'abbandono subito dal centro storico di Paglieta, comune affetto, come molti altri, dalla migrazione dei residenti verso appartamenti nelle nuove costruzioni in periferia o altre località per motivi di studio o lavoro. Per contrastare questo declino, l'amministrazione ha deciso di avviare il progetto di riqualificazione e rivitalizzazione del centro storico.

In cosa consiste l'iniziativa "Case a 1 euro"? I proprietari di abitazioni abbandonate nel centro storico possono aderire all'avviso e decidere di cedere le loro proprietà al costo simbolico di un euro. Queste proprietà saranno quindi trasferite a coloro che hanno manifestato interesse ad acquisirle attraverso un'asta pubblica, con una base d'asta di un euro. L'agenzia immobiliare incaricata stabilirà un calendario per la presentazione delle richieste di adesione al progetto.

L'asta pubblica avrà luogo in date prestabilite e sarà resa pubblica sul sito del Comune e dell'agenzia immobiliare. Tutti i partecipanti presenteranno le loro offerte, e l'immobile sarà assegnato al soggetto che avrà presentato l'offerta migliore, basata sulla somma iniziale di un euro. In pratica, l'unità immobiliare sarà ceduta a chi offrirà il prezzo più alto.

Il Comune prevede di recuperare, consolidare e risanare le proprietà fatiscenti o in pessime condizioni. Inoltre, si propone di riqualificare urbanisticamente ed ediliziamente il centro storico, includendo interventi complementari sulle aree e le strade pubbliche circostanti gli immobili oggetto della cessione agevolata. L'obiettivo è anche eliminare i rischi per l'incolumità pubblica derivanti dal crollo totale o parziale delle abitazioni in stato di degrado.