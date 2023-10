Chiusura notturna del tratto Pineto-Pescara nord dell'A14 con Inaccessibilità delle Aree di Servizio

Sull'autostrada A14, al fine di consentire la riconfigurazione dell'area di cantiere sul viadotto Marinelli e di effettuare lavori di pavimentazione, si rende necessaria la chiusura notturna del tratto compreso tra Pineto e Pescara nord dalle 22:00 di giovedì 26 a venerdì 27 ottobre alle 6:00, in entrambe le direzioni di viaggio.

In relazione a questa chiusura, sarà temporaneamente impossibile accedere alle aree di servizio Torre Cerrano ovest e Torre Cerrano est che si trovano all'interno del tratto menzionato. L'area ovest è rivolta verso Pescara/Bari, mentre l'area est è orientata in direzione di Ancona/Bologna.

In alternativa, si consiglia di seguire i percorsi seguenti: per coloro che intendono dirigervi verso Pescara/Bari, sarà necessario, dopo aver effettuato l'uscita obbligatoria presso la stazione di Pineto, percorrere la SS16 adriatica e quindi rientrare nell'A14 alla stazione di Pescara nord. Per i viaggiatori diretti ad Ancona/Bologna, la procedura sarà opposta: uscire obbligatoriamente presso la stazione di Pescara nord, percorrere la SS16 adriatica e rientrare nell'A14 alla stazione di Pineto.