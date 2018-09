Ciclista 74enne, muore dopo essere stato investito da auto

Un uomo di 74 anni, Bruno Capriotti, è morto nel primo pomeriggio di ieri in conseguenza dei traumi riportati in un incidente stradale in cui è rimasto coinvolto lungo la statale 150 che collega Montorio al Vomano a Roseto degli Abruzzi (Teramo), nel territori della frazione di Villa Vomano di Teramo.

L'uomo era in sella alla sua bicicletta e si stava immettendo sulla statale quando è stato investito da una Fiat Panda. Nell'urto l'anziano ha riportato gravissimi traumi interni e fratture.

Soccorso di sanitari del 118 è stato stabilizzato sul posto, ma le sue condizioni sono peggiorate al pronto soccorso dell'ospedale di Teramo, dove poco dopo è deceduto.

Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Teramo.