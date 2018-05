Collarleme, anziano disperso fortunatamente ritrovato dai Vigili del Fuoco

Giornata di apprensione ieri a Collarmele, per la sorte di un uomo di 80 anni scomparso nella vicina montagna.

L’uomo, uscito di casa appena dopo pranzo, si era incamminato su un sentiero di montagna in cerca di funghi. Per cause imprecisate ha perso l’orientamento, e, i familiari, non vedendolo rientrare, hanno dato l’allarme.

Tempestivamente i Vigili del Fuoco hanno iniziato le operazioni di ricerca con l'utilizzo di due fuoristrada e un elicottero del reparto volo di Pescara e dopo un pomeriggio passato alla ricerca del disperso, hanno dall'alto avvistato l'uomo che è stato raggiunto e riportato in salvo dai suoi famigliari.

L'uomo era stanco ma in buone condizioni.