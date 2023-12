Come Avere 24 Giorni di Vacanza nel 2024 Usando Solo 5 Giorni di Ferie: Le Date da Segnare

È giunto il momento di pianificare il prossimo anno alla ricerca del modo più vantaggioso per sfruttare i giorni di ferie disponibili. Il 2024 si preannuncia come un anno ricco di ponti, permettendo di godere di ben 24 giorni di pausa utilizzandone solo 5. Vediamo come sarà possibile organizzare questo calendario strategico.

Capodanno e Epifania

Il 1° gennaio, cadendo di lunedì, regalerà il primo weekend lungo dell'anno. L'Epifania, sebbene cada di sabato, rappresenta un'occasione da sfruttare.

Pasqua e Pasquetta

Nel 2024, Pasqua sarà il 31 marzo e Pasquetta il 1° aprile, garantendo un lungo weekend.

Festa della Liberazione (Primo Ponte)

Il 25 aprile, Festa della Liberazione, sarà di giovedì: bastano solo il 26 aprile di ferie per un lungo weekend di quattro giorni.

Festa dei Lavoratori (Secondo Ponte)

Il 1° maggio, Festa dei Lavoratori, sarà un mercoledì. Utilizzando due giorni di ferie (il 29 e 30 aprile o il 2 e 3 maggio), si possono ottenere 5 giorni di pausa, estendibili a 7 se si aggiunge anche il 26 aprile.

Festa della Repubblica

Il 2 giugno 2024 sarà di domenica, senza opportunità di ponte.

Ferragosto (Terzo Ponte)

Il 15 agosto 2024, giovedì, sarà un'ottima occasione per un lungo weekend con solo il 16 di ferie.

Ognissanti

Il 1° novembre 2024, essendo venerdì, offrirà un weekend lungo senza necessità di prendere ferie.

Immacolata

L'Immacolata, l'8 dicembre 2024, sarà di domenica, senza possibilità di ponte.

Natale 2024

Il 25 e 26 dicembre 2024 cadono di mercoledì e giovedì: sarà sufficiente chiedere solo il 27 di ferie per godersi le festività in completo relax.