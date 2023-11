Concordato Preventivo e Multe Dimezzate: Le Nuove Misure Fiscali per le PMI

Il consiglio dei ministri ha introdotto una serie di misure fiscali volte a favorire i contribuenti e le piccole e medie imprese (PMI). Il decreto legislativo di attuazione della delega fiscale, recentemente presentato, offre un'ampia gamma di vantaggi fiscali, tra cui il concordato preventivo biennale, sanzioni dimezzate e notifiche fiscali tramite posta certificata.

Concordato Preventivo Biennale: Una delle principali novità è il concordato preventivo biennale, che consentirà ai contribuenti di accordarsi in anticipo con il fisco per due anni sui propri redditi. L'Agenzia delle Entrate fornirà ai contribuenti la proposta di adesione entro aprile 2024 (con scadenza il 15 marzo in futuro). Gli utenti avranno tempo fino a luglio 2024 per aderire, e negli anni successivi, fino a giugno. Questa misura è rivolta ai contribuenti con partita IVA che esercitano attività d'impresa, arti o professioni, compresi quelli che versano imposte forfettarie o applicano indici sintetici di affidabilità. L'accesso sarà consentito ai contribuenti con un punteggio di affidabilità pari a 8, e sono previste delle esclusioni per coloro che hanno debiti tributari o che non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi o hanno ricevuto condanne per frode fiscale. Questa misura dovrebbe generare un aumento delle entrate fiscali stimato in 760,5 milioni di euro, ma ha suscitato critiche da parte delle opposizioni, che la definiscono un "ennesimo condono".

Multe Dimezzate: In caso di accertamenti fiscali e verbali, l'Agenzia delle Entrate dovrà avviare un dialogo con il contribuente. Se il contribuente decide di aderire, le sanzioni previste saranno dimezzate.

Notifiche Fiscali sulla Posta Certificata: Il decreto legislativo permette ora alle autorità fiscali di inviare notifiche, contestazioni e cartelle esattoriali ai contribuenti tramite posta certificata. Questa misura prevede un secondo invio in caso di notifiche non recapitate. I termini per i pagamenti, la decadenza e la prescrizione inizieranno non appena il gestore della posta certificata o del domicilio digitale comunicherà la consegna avvenuta.

Miglioramento dei Controlli: Nella lotta all'evasione fiscale, l'Agenzia delle Entrate impiegherà l'intelligenza artificiale per analizzare preventivamente i comportamenti a rischio. Si prevede un maggiore scambio di informazioni tra le banche dati dell'Agenzia delle Entrate e gli archivi e registri pubblici. Inoltre, saranno condotti controlli simultanei con le amministrazioni finanziarie degli altri Stati membri dell'Unione Europea per contrastare l'evasione a livello internazionale.