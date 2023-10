Concorsi Statali: Graduatorie Scorse per più di 5mila Candidati - Come e Quando Scegliere la Sede

Per oltre 5.000 candidati che hanno superato il concorso unico indetto dalla Commissione Ripam, si aprono le porte dell'impiego nella pubblica amministrazione. Il Ministero ha reso nota la procedura di scorrimento delle graduatorie per un ulteriore contingente di 5.253 candidati ritenuti idonei al concorso unico della Commissione Ripam per la selezione di 2.293 assistenti, personale non dirigenziale a tempo indeterminato.

Questa iniziativa coinvolge ben 18 amministrazioni, ciascuna delle quali riceverà un determinato numero di unità di personale. Le assegnazioni sono le seguenti:

Ministero dell'Interno: 810 unità

Avvocatura dello Stato: 54 unità

Ministero dell'Economia e delle finanze: 30 unità

Ministero della Cultura: 805 unità

Agenzia delle entrate: 500 unità

Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane: 11 unità

Ministero della Salute: 15 unità

Ministero della Giustizia: 1.829 unità

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti: 15 unità

Ministero della Difesa: 663 unità

Ispettorato nazionale del lavoro: 200 unità

Ministero dell'Istruzione e del merito: 300 unità

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali: 5 unità

Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata: 7 unità

Ministero dell'Università e della ricerca: 9 unità

I candidati idonei, che rientrano fino alla posizione 6.501 in graduatoria, hanno la possibilità di esprimere le proprie preferenze in merito all'Amministrazione di destinazione, la quale può essere situata in varie regioni italiane. Questa scelta dovrà essere effettuata entro le 23.59 del lunedì 23 ottobre, direttamente tramite il Portale del Reclutamento inPA.

Terminata la procedura, verrà stilata la lista dei candidati e la loro assegnazione alle rispettive Amministrazioni sulla base delle preferenze espresse, seguendo l'ordine di graduatoria. Le assegnazioni saranno rese note da Formez PA sia alle Amministrazioni destinatarie che ai candidati interessati.